مراقبون‮ : ‬بديل التميمي‮ ‬يحسم بعد العيد

بغداد‮ – ‬ياسين‮ ‬ياس‮ ‬ اكد مراقبون عدم وجود توافق سياسي‮ ‬على الاسماء المطروحة لشغل منصب وزير الصحة والبيئة خلفا للوزير المستقيل حسن محمد التميمي‮ ‬, وان اختيار البديل سيحسم بعد عطلة عيد الفطر‮. ‬وقال المراقبون ان‮ (‬هناك حراكا لترشيح شخصيات لشغل منصب وزير الصحة خلفا للتميمي‮ ‬الذي‮ ‬استقال من منصبة اول مس‮)‬, مؤكدين ان‮ (‬لا توافق حتى الان على الاسماء التي‮ ‬طرحت لشغل المنصب‮ ‬, ولكن الجهة المعنية بالترشيح ارتأت ان‮ ‬يكون حسم الاختيار بعد عطلة العيد‮). ‬ودعت مفوضية حقوق الإنسان،‮ ‬رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي،‮ ‬لإدارة الوزارة‮. ‬وقال عضو المفوضية علي‮ ‬البياتي‮ ‬في‮ ‬بيان امس‮ ‬،‮ ‬إنه‮ (‬بعد توصيات اللجنة التحقيقية بشأن فاجعة ابن الخطيب, ندعو رئيس الوزراء الى ادارة الوزارة لما تبقى من عمر الحكومة‮ ‬, من اجل تقويم عمل الوكلاء والمديرين العامين فيها بالاضافة الى معالجة اهم المشاكل الموجودة في‮ ‬الوزارة وايجاد الحلول الناجعة لها‮). ‬ونفى مصدر‮ ‬،‮ ‬ترشيح وزير الصحة السابق جعفر علاوي‮ ‬للمنصب.وقال المصدر في‮ ‬تصريح امس إن‮ (‬هناك دعوات لاستيزار شخصية من داخل العراق‮)‬, واشار الى انه‮ (‬لا صحة لترشيح علاوي‮ ‬للمنصب‮). ‬وأكد مدير صحة بغداد الكرخ،‮ ‬جاسب لطيف علي‮ ‬الحجامي،‮ ‬عدم نيته الترشيح للمنصب‮. ‬وكتب الحجامي‮ ‬في‮ ‬فيسبوك‮ (‬وصلتني‮ ‬الكثير من الاتصالات والرسائل بشأن ترشيحي‮ ‬للمنصب‮ ‬, واؤكد عدم رغبتي‮ ‬في‮ ‬هذا الأمر مطلقاً‮). ‬فيما أعلنت سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد عن تقديمها المساعدة المطلوبة لإعادة فتح ابن الخطيب‮. ‬وقالت السفارة في‮ ‬بيان امس انه‮ (‬من خلال منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية‮ ‬،‮ ‬شَرَعَت جمعية طلاب الطب الأمريكيين‮ ‬فرع العراق،‮ ‬في‮ ‬تنظيف طوابق عدة من مبنى المستشفى وخلال الأسابيع المقبلة سنستبدل المعدات الطبية وغير الطبية التي‮ ‬دُمرّت اثناء الحريق،‮ ‬بما في‮ ‬ذلك أسرة المستشفى وأجهزة مراقبة المرضى فضلاً‮ ‬عن معدات الحماية الشخصية اللازمة لعلاج المصابين بكورونا‮) (‬تفاصيل ص2‮) ‬وسجلت وزارة الصحة امس‮ ‬ 5813 اصابة مؤكدة بكورونا وشفاء‮ ‬ 7248 وبواقع‮ ‬32 حالة وفاة جديدة‮. ‬واوضح الموقف الوبائي‮ ‬اليومي‮ ‬, الذي‮ ‬اطلعت عليه‮ (‬الزمان‮) ‬امس ان‮ (‬عدد الفحوصات المختبرية التي‮ ‬اجرتها الوزارة بلغت‮ ‬, 40 الف عينة لحالات مشتبه اصابتها بالفايروس‮ ‬, حيث تم رصد‮ ‬5813 ‮ ‬اصابة مؤكدة بكورونا في‮ ‬عموم البلاد‮)‬, واضاف ان‮ (‬الشفاء بلغ‮ ‬7248 وبواقع‮ ‬32 حالة وفاة جديدة‮).‬