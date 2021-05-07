مراقبون‮ : ‬بديل التميمي‮ ‬يحسم بعد العيد

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بغداد – ياسين ياس
اكد مراقبون عدم وجود توافق سياسي على الاسماء المطروحة لشغل منصب وزير الصحة والبيئة خلفا للوزير المستقيل حسن محمد التميمي , وان اختيار البديل سيحسم بعد عطلة عيد الفطر. وقال المراقبون ان (هناك حراكا لترشيح شخصيات لشغل منصب وزير الصحة خلفا للتميمي الذي استقال من منصبة اول مس), مؤكدين ان (لا توافق حتى الان على الاسماء التي طرحت لشغل المنصب , ولكن الجهة المعنية بالترشيح ارتأت ان يكون حسم الاختيار بعد عطلة العيد). ودعت مفوضية حقوق الإنسان، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لإدارة الوزارة. وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان امس ، إنه (بعد توصيات اللجنة التحقيقية بشأن فاجعة ابن الخطيب, ندعو رئيس الوزراء الى ادارة الوزارة لما تبقى من عمر الحكومة , من اجل تقويم عمل الوكلاء والمديرين العامين فيها بالاضافة الى معالجة اهم المشاكل الموجودة في الوزارة وايجاد الحلول الناجعة لها). ونفى مصدر ، ترشيح وزير الصحة السابق جعفر علاوي للمنصب.وقال المصدر في تصريح امس إن (هناك دعوات لاستيزار شخصية من داخل العراق), واشار الى انه (لا صحة لترشيح علاوي للمنصب). وأكد مدير صحة بغداد الكرخ، جاسب لطيف علي الحجامي، عدم نيته الترشيح للمنصب. وكتب الحجامي في فيسبوك (وصلتني الكثير من الاتصالات والرسائل بشأن ترشيحي للمنصب , واؤكد عدم رغبتي في هذا الأمر مطلقاً). فيما أعلنت سفارة الولايات المتحدة الامريكية لدى بغداد عن تقديمها المساعدة المطلوبة لإعادة فتح ابن الخطيب. وقالت السفارة في بيان امس انه (من خلال منحة مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، شَرَعَت جمعية طلاب الطب الأمريكيين فرع العراق، في تنظيف طوابق عدة من مبنى المستشفى وخلال الأسابيع المقبلة سنستبدل المعدات الطبية وغير الطبية التي دُمرّت اثناء الحريق، بما في ذلك أسرة المستشفى وأجهزة مراقبة المرضى فضلاً عن معدات الحماية الشخصية اللازمة لعلاج المصابين بكورونا) (تفاصيل ص2) وسجلت وزارة الصحة امس 5813 اصابة مؤكدة بكورونا وشفاء 7248 وبواقع 32 حالة وفاة جديدة. واوضح الموقف الوبائي اليومي , الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (عدد الفحوصات المختبرية التي اجرتها الوزارة بلغت , 40 الف عينة لحالات مشتبه اصابتها بالفايروس , حيث تم رصد 5813 اصابة مؤكدة بكورونا في عموم البلاد), واضاف ان (الشفاء بلغ 7248 وبواقع 32 حالة وفاة جديدة).