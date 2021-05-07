مركز الخيام يزور أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية المناضل فتحي أبو العردات

” قضية المعتقلين الفلسطينيين قضية شعبنا الاولى وعنوان وحدته ومقاومته وتأكيد على ابقاء الذاكرة حية ونثمن عاليا دور مركز الخيام”

استقبل أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينيه وحركة فتح وفداً من الهيئة الإدارية لمركز الخيام بحضور اللواء صبحي أبو عرب

ضم الوفد كلاً من محمد صفا الرئيس الفخري للمركز، حسيب عبد الحميد الأمين العام، حسين قصير نائب الأمين العام ، عمر الخالد أمين السر ولينا الدنا المنسقة العامة للمركز.

استعرض الوفد مع أبو العردات قضية المعتقلين الفلسطينيين في سجون الإحتلال بإعتبارها العنوان الأساسي للقضية الفلسطينية وضرورة تفعيل هذه القضية عالمياً للضغط على العدو الإسرائيلي الإفراج عن المعتقلين وخاصة المرضى والأطفال والأسيرات وجثامين الشهداء ، كما وقدم الأمين العام للمركز حسيب عبدالحميد اقتراحاً بالتحضير لمؤتمر عالمي حول قضية المعتقلين وتوحيد كل الطاقات والجهود وأن لا تكون قضية المعتقلين موسمية ومناسبات ظرفية .

من جهته أشاد أبو العردات بدور المركز ومتابعته هذه القضية المقدسة منذ تجمع معتقلي أنصار ولجنة المتابعة ومركز الخيام حالياً ومشاركة حركة فتح في معظم الأنشطة التضامنية حول الأسرى سواء اللبنانيين أو الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال وأكد على متابعة الانتفاضة المقدسية والتي أكدت على أن قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه لا يمكن أن تختزلها اتفاقيات التطبيع ومحاولات التصفية للقضية الفلسطينية .

فالشعب الفلسطيني هو الرقم الصعب ليس على المستوى الفلسطيني بل على المستوى العربي والدولي، فحقوقنا غير خاضعة للتصرف ولا للمناورات ولا القمع الوحشي لاهلنا المقدسيين وحصارهم .

وتسلم أبو العردات من صفا رسائل كان قد أرسلها الشهيد الكبير الرمز ياسر عرفات الى لجنة المتابعة لدعم قضية المعتقلين في مراحل مختلفة وخطابه التاريخي في المؤتمر العالمي لحقوق الانسان في فيينا حزيران 1993

أبو العردات نوه بما يقوم به المركز بإحياء المناسبات الوطنية، ذكرى إقفال معتقل انصار وذكرى ٢٣ أيار ذكرى إقفال معتقل الخيام للتذكير بجرائم الإحتلال وإبقاء تضحيات المقاومين وأنتم كوكبة منهم في ذاكرة الشعوب ، كما واعلن أبو العردات عن المشاركة في المؤتمر الذي سينظمه مركز الخيام في ٢٣ أيار أمام الاسكوا تحت شعار ابقاء الذاكزة حيةبمناسبة الذكرى ٢١ لاقفال المعتقل.

وفي نهاية اللقاء قدم قصير كتاب الابداع عن تطور الانتاج اليدوي في معتقل أنصار.

و شكر الوفد أبو العردات على المشاركة التاريخية في الحملة التضامنية من أجل حرية المعتقلين ومعاهدًا بأن تبقى قضيته الأولى محليًا وعالميًا

المصدر / د. وسيم وني

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