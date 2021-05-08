الآلوسي: استعراض الميليشيات الولائية في بغداد لم يوجه لإسرائيل.. بل لهذا السبب

أكد السياسي العراقي البارز ورئيس حزب الأمة مثال الآلوسي، اليوم الجمعة، أن استعراض الميليشيات الولائية في العاصمة بغداد بمناسبة ما يسمى بـ «يوم القدس» لم يكن موجهاً مطلقاً لإسرائيل، بل كان موجهاً للشعب العراقي، في محاولة من تلك الميليشيات لإعادة تسويق نفسها على أنها جهات محرِّرة بعدما خسرت الثقة وأصبحت منبوذة من قبل الشعب العراقي، بعدما كانوا يحضون بشيء من الاحترام لكونهم قدموا انفسهم محاربين لداعش، ولكن أمرهم فضح الآن.

وأوضح الآلوسي لـ (باسنيوز)، إن «هذا الاستعراض في بغداد لم يكن موجهاً أيضاً لاستخدامه في المفاوضات بين أمريكا وإيران بشكل مباشر، بل جاء لكون الأحزاب السياسية والعملية السياسية التي تقودها الأحزاب وهذه الميليشيات بالتحديد، مع وجود الفساد الرهيب وعمليات القتل والخروج عن القانون والخروج حتى عن القيم الدينية للمذهب الشيعي، كل هذا وضع الميليشيات ومن ورائها إيران في حاجة إلى استعراض ما يسمى بيوم القدس».

مثال الآلوسي

مبيناً بأن «استعراضات يوم القدس مرت بمراحل عديدة من اليوم الأول لها منذ سنين طويلة، ونظام ولاية الفقيه للخميني حاول أن يجد له ولأفكاره آليات عقائدية لكي يسوق لسيطرته على المذهب الجعفري والتمدد في المنطقة، ولكن في الوقت الراهن الأمر في غاية الدقة وهناك تفاوض أمريكي – إيراني حول الملف النووي الإيراني والصواريخ الإيرانية والتمدد الإيراني وكذلك الأمن في الشرق الأوسط، وعندما يتحدث الأمريكي والأوروبي عن الأمن في الشرق الأوسط فهو يأخذ في حساباته الأساسية أمن إسرائيل وأمن الدول وحدودها».

مشيراً إلى أن «احتفالية يوم القدس التي جرت في إيران كانت بأقل ما يمكن أن تكون عليه، وهنا إشارة إيرانية واضحة بأنها لا تريد التصعيد بخصوص إسرائيل والأمن في الشرق الأوسط، بل العكس صحيح بأن إيران مستعدة للقبول بهذا الأمر مقابل أمور تريدها في ملف التفاوض».

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