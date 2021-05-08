الإعلام الأمني : اعتقال 3 اشقاء دواعش في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني ، اليوم السبت ، اعتقال 3 اشقاء إرهابيين الأول عمل أمني فيما يسمى ديوان العسكر وكذلك عمل مساعد أمني قاطع داقوق ومن ثم تم تكليفه بإدارة أمور عوائل داعش من توزيع ما يسمى الكفالات عليها.

بيان للخلية قال أن ” مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية تمكنت من القاء القبض على 3 اشقاء إرهابيين الأول عمل أمني فيما يسمى ديوان العسكر وكذلك عمل مساعد أمني قاطع داقوق ومن ثم تم تكليفه بإدارة أمور عوائل عصابات داعش من توزيع مايسمى الكفالات عليها”.

موضحاً “فيما عمل الارهابي الثاني إداري فيما يسمى ديوان العسكر و معاون الإداري العام لمناطق جنوب غرب كركوك ومن ثم تم تكليفه بنقل المواد الغذائية إلى العصابات الإرهابية في وادي الشاي وتوزيع ما يسمى الكفالات على عوائلهم “، وتابع بيان الخلية “عمل الإرهابي الثالث ضمن ما يسمى ديوان العسكر في قاطعي داقوق و الدوز وهم من عائلة إرهابية واحدة “.

وختم البيان ، بالقول ” تمت عملية القبض خلال عملية استباقية في وادي الشاي بمحافظة كركوك، واتخذت بحقهم الاجراءات القانونية”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط