الخدمة الاتحادي يحدد موعد المصادقة على تعيين المشمولين بذوي المهن الطبية والصحية

أعن مجلس الخدمة الاتحادي، الجمعة، موعد المصادقة على تعيين المشمولين بذوي المهن الطبية والصحية.

وقال المجلس في بيان انه “حدد جلسة يوم الاثنين المقبل للمصادقة على تعيين المشمولين بذوي المهن الطبية والصحية”، مبيناً ان “المصادقة على تعيين العلوميين ستتم على وفق النسب المحددة من اصل الدرجات التي سيتم استحداثها لخريجي الاعوام ( ٢٠١٨-٢٠١٩) و (٢٠١٩-٢٠٢٠)”.

واعلن مجلس الخدمة، بحسب البيان، إنهاء عملية تدقيق القوائم المرسلة من قبل وزارة الصحة بالكتاب ذي العدد ٢٣٦١٨ في ٢٠٢١/٤/٢٦.

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