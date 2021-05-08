السليمانية تقرر عدم فرض حظر للتجوال خلال أيام عيد الفطر

اكد محافظ السليمانية هفال ابو بكر، اليوم الجمعة، إنه لن يكون هناك حظر للتجوال أيام عيد الفطر في المحافظة.

وقال ابو بكر في بيان ان “محافظة السليمانية لن تفرض حظرا للتجوال خلال العيد”، داعيا “السكان إلى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الصحية، وأن يبتعدوا عن التزاور والتخالط”.

واوضح بانه “سيتم اغلاق أي مكان لا يلتزم بالتعليمات والتدابير الصحة”، مشيرا الى الإبقاء على الحظر بين محافظة اقليم كردستان وباقي محافظات العراق على ما هي عليه”.

وكانت حكومتا أربيل ودهوك قد قررتا في وقت سابق من اليوم عدم فرض حظر للتجوال خلال أيام عيد الفطر.

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