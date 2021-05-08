برلمانية تنتقد فرض حظر التجوال وتدعو الحكومة الى إيجاد بدائل لاحتواء الوباء

اكدت عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية منال المسلماوي، الجمعة، ان اعتماد خيار حظر التجوال الأمني وليس الوقائي الصحي اضر بقوت المواطن اليومي.

وقالت المسلماوي ان “اجراءات الحظر الواجب اتباعها من قبل الحكومة ينبغي ان ترتكز على الحظر الصحي من خلال فرض التباعد الاجتماعي ومنع التجمع في المناطق العامة والالتزام بإجراءات الوقاية ومحاسبة المخالفين لها”، مبينة ان “مايجري الان هو عبارة عن احظر اقرب الامني منه الى الحظر الصحي وهو يؤثر بشكل مباشر على قوت المواطن البسيط”.

وأضافت المسلماوي، ان “فرض حظر للتجوال لمدة عشرة أيام قبيل عيد الفطر المبارك، سيكون له تأثيرات سلبية كبيرة على المواطنين مما يعتمدون على الرزق اليومي، بالتالي فان الحكومة مطالبة بايجاد بدائل تقلل من معاناة تلك العوائل وتوفير مبالغ مالية للعوائل الفقيرة مع معونات غذائية لهم او الذهاب الى اجراءات لاحتواء الوباء بعيدة عن التأثير سلبا على ارزاق المواطن البسيط”.

وكان مجلس الوزراء، قرر في جلسته التي عقدت، الثلاثاء، 4 أيار 2021، فرض حظر التجوال الشامل لمدة ١٠ أيام إعتبارًا من 12 آيار ولغاية 22 آيار 2021.

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