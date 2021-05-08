بعد مدة قصيرة على وفاة جدتها .. ياسمين صبري تتعرض للانتقادات بسبب ملابسها!

مجدداً لفتت الفنانة المصرية ياسمين صبري الأنظار بأحدث إطلالة لها عبر صور نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق “إنستغرام”.

وبدت في الصور مرتدية قميصاً وسروالاً باللون الليلكي. واثار هذا الأمر إعجاب أكثر من 668 ألف متابع. وتناقلها عدد من الحسابات الناشطة على التطبيق إلا أن الفنانة تعرضت للانتقاد.

وفي هذا السياق أعرب الكثير من المتابعين عن استغرابهم ارتداءها ملابس بهذا اللون الصارخ فيما لم تمض على وفاة جدتها سوى مدة قصيرة.

وكانت صبري أعلنت في نهاية الشهر الماضي وفاة جدتها التي تعتبرها بمثابة والدتها الثانية. وكتبت على حسابها الخاص في موقع التغريدات “تويتر”: “توفيت اليوم جدّتي كريمة وأمي الثانية التي ربّتني، إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء والدوام لله”.