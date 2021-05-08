حقوق الإنسان توجه دعوة لمديرية المرور بشأن الغرامات

دعت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مديرية المرور العامة إلى عدم فرض غرامات قسرية على المواطنين.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان إن “هنالك حالات إنسانية وطارئة يجب ملاحظتها من قبل فرق مديرية المرور العامة قبل فرض الغرامات”، مشيراً إلى أن “فرض الغرامات يجب ان لا يكون قسريا ومغالى فيه ويجب مراعاة الظروف الانسانية للمرضى والمسافرين وذوي الدخل المحدود وخصوصا في الفترة بعد الافطار”.

وأضاف “من الممكن اللجوء إلى التنبيه الشفوي لهذه الحالات مراعاة لظروفهم الانسانية”.

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