“غوارديولا الأب” يجيب .. هل ينتقل ميسي إلى مانشستر سيتي؟

كشف والد المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، حقيقة رغبة ابنه في ضم أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي من برشلونة الإسباني إلى مانشستر سيتي الإنكليزي.

وقال فالينتي غوارديولا، والد المدير الفني لمانشستر سيتي والأسبق للفريق الكتالوني، إن نجله “لم يرغب أبدا في التعاقد مع ميسي لأنه لا يريد إيذاء برشلونة”، وفقا لتصريحات نقلتها صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية.

وكثرت الأخبار التي تشير إلى احتمالية رحيل ميسي (33 عاما) عن برشلونة، خاصة بعد مشاكله الأخيرة مع الإدارة السابقة، وظهر اسم مانشستر سيتي كأبرز المرشحين للتعاقد مع النجم الفذ.

وقال غوارديولا الأب: “لا يوجد ناد في العالم لا يرغب بالتعاقد مع ميسي. كنت أشاهده منذ أن كان بعمر 12 و13 عاما في برشلونة”.

وأضاف: “أنا متأكد أن بيب سيكون سعيدا بالحصول على ميسي في مانشستر سيتي، لكنه أيضا لا يريد أن يؤذي برشلونة بأي شكل من الأشكال”.

وتابع والد المدرب المتألق، أن “تشجيعه لأندية ابنه تفوق على حبه وإخلاصه لبرشلونة”، المدينة التي نشأت فيها عائلة غوارديولا.

وقال فالينتي: “أنا أنتمي لبرشلونة وأريد لهم الفوز دائما، لكنني أريد الفوز أولا لابني بيب، ثم يأتي فريقي برشلونة”.

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