فشل رئوي والتهاب.. ابن نادية العراقية يكشف تطورات حالتها الصحية

كشف أدهم محروس، ابن الفنانة العراقية المقيمة في مصر، فاتن فتحي (نادية العراقية) حقيقة حالتها الصحية بعد دخولها إلى غرفة العناية المركزة، وذلك من خلال حسابه الخاص في “فيس بوك” حيث كتب: “غصب عني مش عارف أرد على كل الناس. الحمد لله أبويا وإخواتي اتحسنوا جداً وحالتهم استقرت. بس للأسف أمي في العناية المركزة”.

وأضاف: “حالتها حرجة جداً (فشل في وظائف الرئة والتهاب بكتيري وانخفاض في نسبه الأكسجين لـ 50-60%) محتاجه دعواتكم. الحمدلله على كل شيء. عندي حسن ظن كبير في ربنا. لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ”.

يُشار إلى أن مي ابنة الفنانة نادية العراقية كانت قد أعلنت عن نقل أمها إلى غرفة العناية المركزة حيث كتبت على حسابها في الموقع نفسه: “أنا مي. ماما في العناية المركزة حالتها حرجة وصعبة جداً من يومين أرجوكم ادعولها بالشفاء بحق الأيام المفترجة دي. أنا كان لازم أكتب البوست ده عندها يمكن دعاكم يقدر يعمل حاجة. اللهم اني لا أسالك رد القضاء ولكني اسألك اللطف فيه”.

وتابعت: “يا رب بحق الأيام الصعبة اللي شافتها في حياتها تشفيها وتقوم بالسلامة. يا رب أمي ست كريمة وخيرة وطيبة أوي يا رب اشفيها وطمّن قلوبنا وقلب أبويا عليها يا رب”.

ويُذكر أن آخر أعمال نادية العراقية كان مسلسل”اتنين في الصندوق” والذي شاركت فيه إلى جانب الفنانين: حمدي الميرغني، أوس أوس، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، انتصار، رحاب الجمل، وغيرهم.

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