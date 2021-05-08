هل يجوز إسقاط الذائقة الجمالية على الآخرين ؟

بقلم مهدي قاسم

من المعروف إن الذائقة الجمالية للناس في مختلف الأمصار و الأصقاع مختلفة عن بعضها بعضا ، كاختلاف نفوس الناس في اختياراتهم لون ملابسهم مثلا ، أو تفضيل ثمرة على غيرها ، وكذلك الأمر على صعيد الذائقة الجمالية للأدب والشعر والفنون عموما و أنواعها و أصنافها المختلفة والمتنوعة :

فثمة مَن يفضّل روايات بوليسية على روايات ذات طابع اجتماعي و نفساني أو فلسفي أو أدب واقعي سحري ، بينما هناك من يفضّل الشعر الكلاسيكي على الشعر الحر وقصيدة النثر التي ربما لا يعترف بهما شعرا ، و بالعكس أيضا ، أي هناك قراء لا يقرؤون الشعر الكلاسيكي أو المقفى لأنهم يعتبرون بعضه على بعض لا يعدو أن يكون مجرد كلام منظوم فحسب ..

وبينما كنت أكتب هذه السطور خطر ت على بالي أفكار و تصورات هذا النص المفتوح التالي :

رغبات وأذواق ملونة

قالت شجرة التفاح لشجرة البرتقال :

أنا أجمل منكِ وأروع بكثير فتنة وسحرا

ردت شجرة البرتقال بلامبالاة :

ــ أنتِ كلما في الأمر مغرورة ومتوهمة فقط ،

فلوني الجميل البرتقالي الذهبي الساطع ونكهتي اللذيذة

تجذبان الناس نحوي أفرادا وجماعات متزاحمة ومندفعة

***

دخل طفلان بستانا

أحدهما قطف برتقالة و آخر تفاحة

قال الأول : أنا لا أحب التفاحة

بينما الثاني رد : و أنا لا أحب البرتقالة !.

ولكنهما مضيا بأصابع مزدانة

بقطرات قرمزية و ذهبية فواحة بنكهة طيبة

****

تنزه رجلان في حديقة

ذات أشجار محملة بثمار مختلفة

قال الأول :

كم أحب البرتقالة والتفاحة و اجاصة معا

رد الثاني أنا لا أحب غير الكمثرى والفراولة ولا أطيق غيرهما إطلاقا !

*****

تقدم شابان نحو محل زهور

ابتاع الأول باقة قرنفلة لحبيبته

في حين طلب الثاني باقة زنابق فقط .

فابتسمت الطبيعة هامسة بجذل :

ــ يا لرغبات وأذواق ملوّنة و متنوعة !

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