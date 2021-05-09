ذي قار / حسين العامل

كشف وزير الصناعة منهل عزيز خلال زيارته الى محافظة ذي قار يوم أمس، عن إنجاز 98 بالمئة من المدينة الصناعية في ذي قار.

وفيما توقع استيعاب 5000 منتسب عن تشغيلها، أشار الى تشكيل غرفة عمليات مشتركة من وزارة الصناعة والصناعيين والدوائر ذات العلاقة لإدارة القطاعات الصناعية في المحافظة.

وكان وزير الصناعة قد وصل الى محافظة ذي قار صباح السبت في زيارة تفقدية للاطلاع على المشاريع الوزارية والمؤسسات التابعة للوزارة.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ ذي قار أحمد غني الخفاجي إن “نسب الإنجاز في المدينة الصناعية في ذي قار تجاوزت الـ 98 بالمئة وتم الاتفاق مع إدارة المحافظة على إيصال الماء والكهرباء إليها”، متوقعاً أن ” توفر أكثر من 5000 فرصة عمل عند المباشرة بتشغيلها”.

وأشار عزيز الى أن ” تفعيل دور القطاع الصناعي ودعمه هو ما يوفر الفرص الحقيقية “، وأردف أنه ” تم الاتفاق على فتح أحد فروع مديرية التنمية الصناعية لمتابعة أعمال منح إجازات الصناعيين وتسهيل الإجراءات في هذا المجال”.

وأشار وزير الصحة الى ” تشكيل غرفة عمليات مشتركة بقيادة الوزارة تضم ممثلين من الصناعيين ودوائر ذات العلاقة”، منوهاً الى أن ” الوزارة وجهت بتسهيل إجراءات السفر للصناعيين في حال الطلب بإحالة مشاريع صناعية”.

وتابع الوزير كما “منحت الموافقة على تخصيص قطعة أرض واسعة لأحد الصناعيين بعد إطلاع الوزارة على جدوى مشروعه الكبير الذي يروم إنشاءه “.

وعن إغلاق شركة أور للصناعات الهندسية من قبل متظاهرين يطالبون بالتعيينات قال عزيز إن ” إغلاق شركة أور بسبب حركة الاحتجاج يتسبب بخسارة 300 مليون دينار يومياً “.

وبدوره قال محافظ ذي قار إنه ” استقبلنا اليوم وزير الصناعة والوفد المرافق له من الكوادر المتقدمة في الوزارة وتم اللقاء مع الصناعيين في ذي قار ورجال الأعمال”، وأضاف أن ” الوزير أبدى دعمه واهتمامه الكبير بالقطاع الصناعي في المحافظة “.

وتتكون المدينة الصناعية في ذي قار التي جري تنفيذها على مساحة 2000 دونم من أربع مناطق صناعية، اثنان للصناعات الخفيفة واثنان للصناعات المتوسطة وقد تم تجهيزها بكافة الخدمات اللازمة لإقامة المصانع حيث تم تخصيص 62 مليار دينار لأعمال المرحلتين الأولى والثانية من مراحل تنفيذ المدينة الصناعية.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط