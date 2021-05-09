استهداف جديد لـ ‹عين الأسد› .. التحالف: يقوض سيادة العراق

انفجرت طائرة مسيرة، فجر اليوم السبت، داخل قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار غربي العراق، ما أسفر عن خسائر مادية.

وذكرت مصادر أمنية، أنه تم في أعقاب الحادث إعلان إنذار وإغلاق قاعدة عين الأسد بالكامل، فيما شهد طيران مكثف لقوات التحالف الدولي ضمن مقتربات القاعدة.

بالصدد، قال المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو، عبر تويتر: «تعرضت قاعدة عين الأسد الجوية، فجر اليوم، لهجوم من منظومة استطلاع جوي بدون طيار، ولم يبلغ عن وقوع إصابات»، مشيراً إلى تضرر حظيرة طائرات جراء الحادث، وأن الهجوم قيد التحقيق.

أضاف ماروتو «كل هجوم ضد حكومة العراق وحكومة إقليم كوردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية».

وكانت قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات أمريكية وعراقية قد تعرضت في وقت سابق هذا الأسبوع إلى قصف صاروخي، دون تسجيل خسائر.

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