التخطيط: موازنة 2021 خلت من التخصيصات المالية لاجراء التعداد السكاني

كشفت وزارة التخطيط، السبت، عن حجم المبالغ المطلوبة لاجراء التعداد السكاني العام في العراق لعام 2021.

وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريحات صحفية إن هناك سببين أساسيين يقفان حيال اجراء التعداد السكاني العام في العراق، اولهما عدم وجود تخصيص مالي حيث تحتاج الوزارة الى 120 مليار دينار للبدء بتنفيذ التعداد السكاني وهذا المبلغ لم يخصص في موازنتي 2020 و2021”.

أما عن السبب الاخر، فقد بين الهنداوي، أن “ظهور جائحة كورونا واثارها السلبية وقفت عائقاً ايضاً امام تنفيذ التعداد في وقته المحدد في 2020″، مبيناً ان “اجراء التعداد يحتاج الى 150 الف عداد لزيارة الاسر وفي هذا الامر محاذير صحية لا تتلاءم مع اجراءات السلامة والوقاية الصحية”.

ولفت الهنداوي، إلى أن “عدد سكان العراق لغاية عام 2020 بلغ اربعين مليوناً ومئة وخمسين الف نسمة بالاعتماد على سنة اساس 2010 والتي نفذ فيها عملية الترقيم والحصر، بزيادة سنوية مليون نسمة سنوياً”.

وأشار الى ان “الهدف من التعداد هو تحديد بيانات كاملة وشاملة لرسم السياسات والخطط التنموية العامة للدولة”.

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