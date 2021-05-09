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(بالفيديو والصورة) إغتيال ابرز ناشطي الاحتجاجات الشعبية في كربلاء

اغتال مسلحون “مجهولون” فجر اليوم الأحد، احد ابرز ناشطي التظاهرات في محافظة كربلاء ، جنوب العراق .

وأطلق المسلحون ، فجرا، النار على الناشط  إيهاب جواد الوزني رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني ، أمام منزله وسط كربلاء.

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وقالت القوات الأمنية في المحافظة انها فتحت تحقيقا لتحديد هوية المتورطين في الاغتيال.

وتعرض العشرات من النشطاء في العراق خلال الفترات السابقة لعمليات خطف واغتيال، على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي والتظاهرات المطالبة بالخدمات والإصلاح ومحاربة الفساد ، والحد من النفوذ الخارجي ، خصوصاً الإيراني في العراق.

إيخاب جواد الوزني

وعلى الرغم من اللجان التحقيقية العديدة المشكلة من قبل الحكومة العراقية في عمليات خطف وقتل الناشطين ، لكن لم تخرج أي واحدة منها بنتائج .

واظهرت لقطات فيديو نشرها نشطاء مدنيون الوزني جثة هادمة على نقالة ، فيما يصرخ احدهم ان الميليشيات الولائية التابعة لايران هي من اغتالته .

 

(بالفيديو والصورة) إغتيال ابرز ناشطي الاحتجاجات الشعبية في كربلاء

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