عالية نصيف: بعد الزيادة المتحققة في عائدات النفط.. من يقترض فهو فاسد 

طالبت النائبة عالية نصيف رئيس الوزراء بالإيعاز الى وزيري المالية والتخطيط والجهات المعنية كافة بعدم التوقيع على أية قروض خارجية، وذلك لوجود فائض في الإيرادات النفطية بمقدار 7 مليارات دولار كحد أدنى في نهاية الشهر الماضي.

وأوضحت في بيان اليوم، أنه :” في نهاية شهر نيسان الماضي حقق العراق فائضاً في الإيرادات النفطية بمقدار 7 مليارات دولار كحد أدنى، نظراً لكون سعر البرميل المثبت في الموازنة 45 دولار، بينما سعره الفعلي لايقل عن 63 دولار، وهذا الفائض في الإيرادات النفطية يلغي الحاجة الى الاقتراض الخارجي “.

وبينت :” ان على وزارة المالية عدم التوقيع على أية قروض اجنبية بحجة وجود عجز، وبضمنها البنك الدولي الذي تعد قروضه نوعاً من الهيمنة الاستعمارية، بالاضافة الى بقية القروض التي هي (فساد معلن) كالقرض الهندي والسويدي، كما يجب أن تحال عقود الكهرباء الى المناقصة بدلًا من الإحالة المباشرة، وذلك بهدف فتح باب المنافسة للحصول على افضل الأسعار “.

وتابعت نصيف :” نقولها بصراحة وأمام الشعب العراقي، بعد هذه الزيادة في إيرادات النفط، من يقترض فهو فاسد ومرتشي “.

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