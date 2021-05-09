واشنطن معلقة على اغتيال الوزني: تكميم الأفواه ألمُستقلة أمرٌ غيرُ مقبول

اكدت الولايات المتحدة الامريكية، اليوم الاحد، ان تكميم الأفواه ألمُستقلة من خلال انتهاج ألعنف هو أمرٌ غيرُ مقبولٍ بالمرة.

وقالت السفارة الامريكية في بيان صحفي، “تُدينُ الولايات المتحدة وبأشد العبارات مقتل إيهاب الوزني”، مبينة إن “تكميم الأفواه ألمُستقلة من خلال انتهاج ألعنف هو أمرٌ غيرُ مقبولٍ بالمرة”.

واضافت، “تُعَبِرُ الولايات المتحدة عن عميق تعاطُفِها مع أُسرة ألفقيد بينما نواصل الوقوف إلى صَفِ أولئك الذين يسعون إلى تحقيق مستقبل سلمي ومزدهر للعراق”.

وفي فجر اليوم الأحد، اغتيل الناشط في التظاهرات إيهاب الوزني، في هجوم مسلح أمام منزله في محافظة كربلاء.

إثر ذلك خرج العشرات من المتظاهرين الغاضبين وقطعوا عددا من الطرق في محافظة كربلاء بالإطارات المحترقة، احتجاجا على استمرار اغتيال المتظاهرين.

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