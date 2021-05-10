آيدن معروف: أبناء المكونات يواجهون أوضاعاً سيئة للغاية في ‹المتنازع عليها›

أكد وزير الإقليم لشؤون المكونات في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن أبناء المكونات يواجهون في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، أوضاعاً سيئة للغاية بسبب هجمات وتهديدات داعش المستمرة، مشيراً إلى أنه تم إبلاغ الأطراف الدولية بهذه المخاطر.

وقال آيدن معروف : «يواجه أبناء المكونات في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها› أوضاعاً سيئة للغاية بسبب هجمات وتهديدات داعش المستمرة، لذا فهم يجبرون على ترك مناطقهم والنزوح إلى إقليم كوردستان».

وأضاف «أما أبناء المكونات في إقليم كوردستان، فأوضاعهم جيدة للغاية، وحكومة الإقليم تولي اهتماماً كبيراً بحقوق المكونات لأنها مثبتة في الدستور، ولقد قدمت عدة مقترحات إلى الحكومة لتحسين معيشة المكونات، وحظيت بالدعم والتأييد الكامل».

وأشار إلى أن «أوضاع المكونات في كافة مناطق العراق سيئة للغاية، باستثناء إقليم كوردستان، ما يدفع أعداداً كبيرة من أبناء المكونات إلى النزوح باتجاه أراضي إقليم كوردستان، لذا فقد أبلغنا الأطراف الدولية بأوضاع المكونات والمخاطر التي يواجهونها».

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