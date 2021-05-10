أبوذيات/عيدية للأحباب

د. حسن كاظم محمد

جَـتِّ مْـعَـيّـِده يـومَ أأوَّل العِـيد

شَعَـرْهه سَرِح مابي تَجاعِـيد

حْچَيت وْكَرّرِت لا بَعَـد ماعِيد

أشِم لِگْصيبَه وَظْفُرهه بِـدَيّـه

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مْبارَك عـيدكُم يا حُـبّي مَـرّات

يَـلْ كُـلّـك حِلو وْما بيك مُرَّات

تمُر بْحلِم تِحْسِبْهه عَلَيْ مَرَّات

وَنَه بِگلاص ماي تْـلـوح لِـيّه

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گـلتولي گُمَـر بَس طِـلَع لالَه (بمعنى گازه)

ماريدَه صِـحِـت كَرّرِت لالـه

يوم نْتِظِـر بَلكي يْهِل هِـلالَه

الديرة تِبتهج ونفرح سِويّه

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حَـبيـبي آنَـه لَـكْ وِنـْتَـه إلـيّه

حَـچي اْلـحُسّادعُـوفَـنّه بِـليّه

وَحَگْ طه اْلنَبي حَيدَر وَليّه

نُصّين اْحْنه نِتْكامَل سِـويّـه

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يِحْـله اْلغَـزَل حَـتّه بَـعَـد حِجَّه

ما أقْـبَل عُـذُر ما ريـدْ حِـجّـه

دِرَيتي بَسْمِـتِچ للنَـفِس حَجَه (بمعنى حاجه)

تِـرْوي عَطَش مِن تْريد مَـيّه

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إنْــتَ لِّـي تِـوِدّه آنـه قِــبْــلـه

بَسـْـمَة صُبُح وِلْخَدِّ لَه قُـبْـلَه

أَبْقَـه نْدِعي مِـتْـوَجِّـه لْـقـِبْله

أدَومَن إلَـك وِنْتَه تْدوم إلـيّه

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مِفْـتاحِ اْلصَـبُرعِدمَن؟ أريدَنهَّ

شِرَيـتَه وْلا أبَـد بَعْـدَن أرِدَّنَه

حَبيبي وَرِد لو يَمّه وَرِد دنّه؟ (بمعنى تقرّب)

مِـفْـتاحِ اْلگَلُب أصْبَـح بِـدَيّه

وإلى اللقاء

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