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أبوذيات/عيدية للأحباب

أبوذيات/عيدية للأحباب
د. حسن كاظم محمد
جَـتِّ مْـعَـيّـِده يـومَ أأوَّل العِـيد
شَعَـرْهه سَرِح مابي تَجاعِـيد
حْچَيت وْكَرّرِت لا بَعَـد ماعِيد
أشِم لِگْصيبَه وَظْفُرهه بِـدَيّـه
****
مْبارَك عـيدكُم يا حُـبّي مَـرّات
يَـلْ كُـلّـك حِلو وْما بيك مُرَّات
تمُر بْحلِم تِحْسِبْهه عَلَيْ مَرَّات
وَنَه بِگلاص ماي تْـلـوح لِـيّه
****
گـلتولي گُمَـر بَس طِـلَع لالَه (بمعنى گازه)
ماريدَه صِـحِـت كَرّرِت لالـه
يوم نْتِظِـر بَلكي يْهِل هِـلالَه
الديرة تِبتهج ونفرح سِويّه
****
حَـبيـبي آنَـه لَـكْ وِنـْتَـه إلـيّه
حَـچي اْلـحُسّادعُـوفَـنّه بِـليّه
وَحَگْ طه اْلنَبي حَيدَر وَليّه
نُصّين اْحْنه نِتْكامَل سِـويّـه
****
يِحْـله اْلغَـزَل حَـتّه بَـعَـد حِجَّه
ما أقْـبَل عُـذُر ما ريـدْ حِـجّـه
دِرَيتي بَسْمِـتِچ للنَـفِس حَجَه (بمعنى حاجه)
تِـرْوي عَطَش مِن تْريد مَـيّه
****
إنْــتَ لِّـي تِـوِدّه آنـه قِــبْــلـه
بَسـْـمَة صُبُح وِلْخَدِّ لَه قُـبْـلَه
أَبْقَـه نْدِعي مِـتْـوَجِّـه لْـقـِبْله
أدَومَن إلَـك وِنْتَه تْدوم إلـيّه
****
مِفْـتاحِ اْلصَـبُرعِدمَن؟ أريدَنهَّ
شِرَيـتَه وْلا أبَـد بَعْـدَن أرِدَّنَه
حَبيبي وَرِد لو يَمّه وَرِد دنّه؟ (بمعنى تقرّب)
مِـفْـتاحِ اْلگَلُب أصْبَـح بِـدَيّه
وإلى اللقاء

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
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