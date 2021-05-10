ريال مدريد يفرط بالصدارة بتعادل مثير أمام إشبيلية

خطف ريـال مدريد تعادلاً مثيراً من أمام إشبيلية، بنتيجة 2-2 في الجولة الـ35 من الليغا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ” ألفريدو دي ستيفانو “، ليتجمد رصيد ريـال مدريد عند 75 نقطة في المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن اتلتيكو مدريد المتصدر، بينما رفع إشبيلية رصيده الى 71 نقطة في المركز الرابع.

بداية الشوط الأول من المباراة شهدت أفضلية من جانب إشبيلية من حيث السيطرة على الكرة وسط تراجع من جانب ريـال مدريد، قبل أن يسجل ريـال مدريد هدف عن طريق كريم بنزيما لكن الغي بداعي التسلل في الدقيقة “12 “، وبعدها أرسل بنزيما كرة عرضية من داخل منطقة الجزاء ليبعدها الدفاع بصعوبة.

وفي الدقيقة “22” سجل إشبيلية هدف التقدم بعد كرة عرضية ورأسية من راكيتيتش استلمها فرناندو ريجيس قبل أن يرواغ كاسيميرو ويسدد الكرة في الشباك، وبعدها سدد كاسيميرو كرة على حدود منطقة الجزاء لكنها كانت سهلة عند الحارس، وبعدها سدد بنزيما كرة قوية أبعدها الحارس الى ركنية في الدقيقة “31 “.

وبعدها سدد كاسيميرو كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكنها مرت بجوار المرمى بقليل في الدقيقة “40”، لتمر الدقائق وسط محاولات من ريـال مدريد لكن دون خطورة، لينتهي الشوط الأول 1-0 لإشبيلية.

وفي الشوط الثاني، سدد أكونيا كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لكن بجوار المرمى بقليل في الدقيقة “46”، وبعدها سدد مودريتش كرة قوية أبعدها الحارس بصعوبة في الدقيقة “51”، ثم أهدر ريـال مدريد هدف التعادل عن طريق فينيسيوس في الدقيقة “65” حيث ارتطمت الكرة في القائم.

وفي الدقيقة “65” خرج مودريتش ومارسيلو ودخل بدلاً منها ميجيل وأسينسيو، ثم سجل ريـال مدريد هدف التعادل عن طريق ماركو أسينسيو مستغلاً كرة من كروس في الدقيقة “67”، وبعدها احتسب الحكم ركلة جزاء لريـال مدريد، لكن استعان الحكم بتقنية الفيديو ليعود ويحتسب ركلة جزاء لإشبيلية بسبب لمسة يد على ميليتاو.

وانبرى إيفان راكيتيتش لركلة الجزاء مسجلاً هدف ثاني في الدقيقة “78”، ومرت الدقائق وسط محاولات من ريـال مدريد، قبل أن يسجل هدف التعادل بعد تسديدة من توني كروس ارتطمت في المدافع كارلوس وسكنت الشباك في الدقيقة “90+5″، ثم كاد كاسيميرو أن يسجل هدف الفوز لكن كرته مرت بجوار القائم، لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

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