سياحة دهوك : مشروع تلفريك جبل زاوا سيخلق العشرات من فرص العمل

افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ، اليوم الاحد ، المرحلة الأولى من مشروع تلفريك جبل زاوا السياحي في محافظة دهوك بطول 3300 متر وارتفاع 500 متر ، وسيخلق فرص عمل جديدة للعشرات من أبناء المحافظة .

مدير سياحة محافظة دهوك د.خيري أوسو ، قال ان افتتاح هذا المشروع السياحي سيساهم في ازدهار وتنمية القطاع السياحي في محافظة دهوك ، وكذلك في تقوية القطاع الاقتصادي بالمحافظة.

د.أوسو ، أضاف ان مشروع تلفريك جبل زاوا سيوفر في هذه المرحلة فرص عمل لـ 150 شخصاً . لافتاً الى ان المشروع يشمل العديد من المرافق السياحية .

وبلغت تكلفة المرحلة الحالية من المشروع 30 مليون دولار ، فيما ستكون هناك مراحل لاحقة من التطوير.

من جانبه ، قال محافظ دهوك علي تتر ، ان إدارة المحافظة تقدم كل التسهيلات الضرورية للمستثمرين ، مشيراً الى ان هذا المشروع سيعطي دفعة قوية للقطاع السياحي في المحافظة ، مشدداً على انهم يسعون لتحويل محافظة دهوك الى عاصمة سياحية.

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