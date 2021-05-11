استهداف رتل للتحالف الدولي على طريق بابل – الديوانية

أفاد مصدر أمني، عصر اليوم الثلاثاء، باستهداف رتل تابع للتحالف الدولي، بعبوة ناسفة على طريق الرابط بين محافظتي بابل-الديوانية.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي، أثناء مروره على طريق بابل – الديوانية السريع”.

لافتا إلى أن “الانفجار لم يخلف إصابات”.

وتكررت مؤخراً عمليات استهداف أرتال التحالف والمصالح الأمريكية وسط وجنوب العراق، موقعة خسائر مادية وبشرية، فيما توجه أصابع الاتهام إلى ميليشيات متطرفة موالية لإيران بالوقوف خلفها.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط