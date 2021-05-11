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مسرور بارزاني يحث الاتحاد الأوروبي على تكثيف جهود إغاثة اللاجئين والنازحين في كوردستان …

رئيس الحكومة يتلقى اتصالاً هاتفياً من نائبة رئيس الوزراء البلجيكي . 

تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 10 أيار / مايو 2021، اتصالاً هاتفياً من نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز.

وخلال الاتصال الهاتفي، رحّب رئيس الحكومة بإدانة بلجيكا للهجمات الأخيرة على أربيل. كما أعربت نائبة رئيس الوزراء البلجيكي عن تعازيها في استشهاد عدد من منتسبي البيشمركة في الاعتداءات الأخيرة لإرهابيي داعش.

كذلك ناقش الجانبان التقدم المحرز والتحديات التي تواجه برامج التطعيم بلقاحات «كورونا». وحث رئيس الحكومة، نائبة رئيس الوزراء ويلمز على قيادة جهود الاتحاد الأوروبي لإغاثة اللاجئين والنازحين في إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن إمكانات الإقليم محدودة.

كما جرى خلال الاتصال الهاتفي، الحديث بإسهاب عن التحديات الأمنية الأخيرة في إقليم كوردستان والعراق والمنطقة، وتم الاتفاق للبقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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