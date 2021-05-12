بسم الله الرحمن الرحيم

لنفترض (لا وجود لامريكا..هل العراق سيكون امنا؟) (والشيعة والسنة والاكراد) بلابل؟ (ولن تتدخل ايران ومصر) بشؤونه

بالرياضيات هناك المطلوب والمطلوب اثباته.. وحتى تثبت معادلة عليك ان تفترض نفيها.. اولا.. وعلى نفس المنوال سنسال الجميع وخاصة ذيول ايران وذيول مصر وذيول تركيا.. وذيول اي دولة اخرى.. (تختزلون ماسي العراق والمسلمين بالعالم.. بامريكا.. لمجرد انها اسقطت الطاغية صدام).. لنفترض ان لا وجود (لامريكا بالكون كله).. هل العراق سيكون امنا مثلا؟؟ والشيعة والسنة و الاكراد لا قتال بينهم؟ ولن يحكم العراق دكتاتورا.. ؟ ولن يحكم العراق الاسلاميين المحسوبين شيعيا الموالين لايران الفاسدين .. .. ؟ والامام علي ومعاوية احباب؟ وطلحة والزبير وعائشة لن يخرجون بمعركة الجمل بالبصرة.. وبني العباس لن ينقلبون على بني امية ؟

لنفترض المجتمع الدولي (لم يدعم العراق بحرب الثمانينات)؟

اليس العراق ستحتله ايران الخميني وسيكون تابعا ذليلا لايران.. اسوء من ما هو وضعه اليوم؟ (اذن العداء لامريكا من قبل النظام الايراني وذيوله بالعراق.. لانهم يتهمون امريكا بانها السبب بعدم سقوط العراق بالكامل بيد ايران الخميني بالثمانينات)..

لنفترض ان (امريكا لم تسقط صدام.. وحصلت انتخابات حرة بالعراق قبل 2003)؟؟

ماذا سوف ينتخب شيعة العراق واكراده؟؟ اليس نفس الاحزاب الاسلامية المحسوبة شيعيا.. والاحزاب القومية الكردية كحزب الدعوة والمجلس الاعلى والتيار الصدري .. والديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.. الخ.. من القوى التي حكمت فسادا العارق منذ 2003.. الم يعارض شيعة العراق صدام لخاطر عيون ال الحكيم وال الصدر وحزب الدعوة والمجلس الاعلى .. الخ.. الم يهتفون بزمن صدام (بيا ثارات الصدر)..

لنفترض (لا وجود بالكون لامريكا).. هل كان السني سيقبل حاكم شيعي او الشيعي يقبل سني؟

هل كان الاكراد سيتخلون عن حلمهم بقيام دولة كوردية.. والاستقلال عن العراق.. والعرب السنة يقبلون حاكم شيعي يحكمهم… ويقبلون بهيمنة ايرانية على العراق.. وصور خامنئي وخميني وسليماني تملئ العراق .. والشيعي يقبل حاكم سني يحكمه .. والشيوعي لا يتصارع مع القومي.. والقومي لا يذبح الوطنيين العراقيين..

لنفترض امريكا.. لم (تدخل العراق عام 2003):

هل كان العراق سيتخلص من اعتى طاغية بالتاريخ (صدام وحزب البعث).. ولو لم تتدخل امريكا… (اليس احفاد حلة صدام ستحكم)؟؟ اليس الحروب والكوارث ستستمر؟؟

لنفترض لا وجود لامريكا بالكون..هل مصر لن تدعم مليشيات الحرس القومي وانقلابات عسكرية

بالعراق . التي ادت لوصول البعثية والناصرية.. واستشهاد الزعيم عبد الكريم قاسم .. و عشرات الالاف من الوطنيين معه برشاشات بور سعيد المصرية السيئة الصيت التي زودت بها مصر مليشة الحرس القومي..

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واخير يتأكد للعرب الشيعة بالعراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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