“آس” تكشف موقف مارسيلو وثنائي ريال مدريد من التواجد أمام غرناطة

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية، موقف الثلاثي، الدولي البرازيلي مارسيلو، ظهير فريق ريـال مدريد، وألفارو أودريوزولا، إلى جانب المدافع رافاييل فاران، من التواجد في مباراة غرناطة بالليغا.

ريـال مدريد يواجه غرناطة، على ملعب “نويفا لوس كارمينيس”، مساء غد الخميس، ضمن لقاءات الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

مارسيلو تعرض لكدمة قوية خلال مباراة إشبيلية، إلى جانب أودريوزولا الذي عانى من انزعاج عضلي في المباراة ذاتها، فيما يغيب فاران عن الملكي، بسبب إصابة في ساقه اليمنى.

وقالت الصحيفة إنّ الإصابتين التي تعرض لهما مارسيلو وأودريوزولا، لن تمنعهما من التواجد في مباراة غرناطة القادمة.

وأوضحت الصحيفة أنّ فاران ربما يلحق بمباراة الخميس، ولكن الأمر سيكون في يد المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني للنادي الملكي، بعد رؤية المدافع الفرنسي في تدريبات الملكي يوم الأربعاء.

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