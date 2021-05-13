Posted on by

أسعار النفط تصعد إلى أعلى مستوى في 8 أسابيع

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات هبوطا حادا في صادرات الخام الأمريكية وعلامات على تعاف اقتصادي سريع وتوقعات متفائلة للطلب على الطاقة.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 77 سنتا، أو 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 69.32 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 80 سنتا، أو 1.2 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.08 دولار للبرميل.

وذلك هو أعلى مستوى إغلاق لبرنت منذ 11 مارس/ آذار وللخام الأمريكي منذ الخامس من الشهر نفسه.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الاربعاء أن صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام هبطت الأسبوع الماضي إلى حوالي 1.8 مليون برميل يوميا، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 .

وقالت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري إن الطلب على النفط يتجاوز بالفعل المعروض وإن العجز من المتوقع أن يتسع حتى إذا زادت إيران الصادرات.

وبالمثل، تمسكت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الثلاثاء بتوقعات لتعاف قوي في الطلب العالمي على النفط في 2021، قائلة إن النمو في الصين والولايات المتحدة سيطغي على تأثير أزمة فيروس كورونا في الهند.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close