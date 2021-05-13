توضيحان من محافظ الديوانية وشرطة بغداد بشأن مقتل مستثمر الدواجن (عماد الأسدي)

أصدر محافظ الديوانية زهير الشعلان، وقيادة شرطة بغداد، الأربعاء، بيانين منفصلين حول حادثة مقتل مدير مشروع استثمار دواجن الديوانية “عماد الأسدي” في العاصمة.

وقال الشعلان في بيان موجه إلى سكان مدينته،”نود إعلامكم بعدم صحة الأخبار التي تداولتها بعض من المواقع الإعلامية وصفحات الفيس بوك والتي تدعي ان وفاة مستثمر مشروع دواجن الديوانية عماد الأسدي (ابو عباس الأسدي) قد حدثت نتيجة اغتياله في محافظة الديوانية”.

وأضاف، ان “ماحدث هو ان الأسدي تم قتله بعد مشاجرة عائلية حدثت بينه وبين افراد من ابناء عمومته صباح اليوم الأربعاء، في حي تونس في العاصمة بغداد استخدمت فيها الأسلحة انتهت بقتله في الحال”.

ودعا محافظ الديوانية، المواطنين إلى “عدم الإنجرار خلف الشائعات التي يسعى مروجيها الى خلق الخوف والهلع في نفوس المواطنين والإعتماد على المواقع الرسمية والمصادر الموثوق بها لنقل الحقيقة”.

من جانبها، قالت قيادة شرطة بغداد في بيان، إن “جريمة قتل حصلت هذا اليوم للمجنى عليه (عماد اسماعيل ابراهيم النداف الأسدي، وهو رجل أعمال صاحب مشروع دواجن بمحافظة الديوانية من قبل أخوة واهل زوجته، حيث حصلت مشاجرة في محافظة بغداد وبالتحديد في حي تونس ( الزراعي) تم على اثرها قيام اخوة زوجة الضحية بإطلاق النار بشكل عشوائي على دار المجنى عليه حيث كان المجنى عليه في حينها في مدخل الدار، مما أدى إلى إصابته وفرار المتهمين الى جهة مجهولة”.

وأوضحت “تم بعدها نقل المجنى عليه الى المستشفى واثناء ذلك فارق الحياة”، مضيفةً أنه “جرى الكشف على محل الحادث وضبط الظروف الفارغة من قبل كوادر الادلة الجنائية وتشكيل فريق عمل ميداني من قبل قيادة شرطة محافظة بغداد برئاسة قائد شرطة بغداد، لالقاء القبض على الجناة، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً”.

وفي وقت سابق من اليوم، جرى تداول أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد باغتيال مستثمر الدواجن، المعروف في محافظة الديوانية، عماد الأسدي في بغداد.