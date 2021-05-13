حوار شخصيات وطنية مع سفير بريطانيا لدى العراق …

حول إنحرافات العملية السياسية وضرورة نزاهة الانتخابات

عُقد اجتماعاً موسعاً لعدد من الشخصيات السياسية المدنية والنقابات والاتحادات وشيوخ العشائر، وعدد من المتظاهرين السلميين والناشطين مع سعادة ستيفن هيكي سفير المملكة المتحدة لدى العراق، حيث تداولوا من خلال الاجتماع انحرافات العملية السياسية، منها مايخص الانتخابات وضرورة تهيئة الاجواء المناسبة لأجل إجراءها بنزاهة وشفافية، اذ لا جدوى من إجراء الانتخابات في ظل فوضى السلاح المنفلت والمال المُسيس، فذلك سيؤدي إلى عزوف المواطنين عن الإدلاء بأصواتهم، وحدوث خروقات واسعة كسابقتها.

كما وناقش الاجتماع ملف التظاهرات السلمية والتحديات والمخاطر التي يواجهها المتظاهرين السلميين من عمليات خطف واغتيال، اذ اكد المجتمعون على ان مسؤولية الحكومة هي توفير الحماية لهم والعمل على محاكمة القتلة وانزال العقوبات بهم.

ومن جملة القضايا الاخرى التي بحثها الاجتماع ما يتعلق بالوضع الصحي والازمة الاقتصادية، واستشراء البطالة والفساد في البلاد.

الجبهة الوطنية المدنية (موج)

12 آيار2021

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