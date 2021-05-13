دولة القانون: نزول الجيش لتنظيم حركة المرور هو حل الاسلم

شدد عضو أئتلاف دولة القانون جاسم البياتي، الخميس، على ضرورة تسليح رجال المرور.

وأوضح البياتي في تصريح ان ”نزول الجيش لتنظيم حركة المرور داخل العاصمة وفي أطرافها يبدو انه الحل الاسلم لردع الخارجين عن القانون“، مبيناً ان ” عدم تسليح رجل المرور قد أضعف دوره وشخصيته في الشارع “.

واكد ” على وزارة الداخلية إن تسلح وتجهز رجل المرور لردع الخارجين عن القانون والاشخاص الذين يتجاوزون على هيبة الدولة“.

ويشهد العراق في الفترات الاخيرة العديد من التجاوزات على رجل المرور من قبل المواطنين او اشخاص متنفذين بالاضافة الى الاختناقات والازدحامات التي باتت ظاهرة طبيعية.انتهى 25و

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