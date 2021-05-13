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عالية نصيف تطالب الحكومة العراقية بالإعلان عن إدانتها للعدوان الصهيوني من خلال مواقف دولية صارمة وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار

طالبت النائبة عالية نصيف الحكومة العراقية بالإعلان عن إدانتها للعدوان الصهيوني من خلال بيان جريء ومواقف دولية صارمة وعدم الاكتفاء ببيانات الاستنكار، مبينة ان العدو استغل بخبث أكثر الفترات التي تشهد انقساماً بين العرب والمسلمين ليشن عدوانه الإجرامي على أهلنا في القدس وبقية المناطق .

وقالت في بيان اليوم :” ان ما يحصل اليوم من جرائم إبادة بحق أهلنا في فلسطين هو ضربة لنا كعرب ومسلمين في وقت نشهد فيه انقسامات داخلية وتخندقات طائفية مقيتة، فهل سنصحو على واقعنا المخزي بعد أصبحت إسرائيل تعتدي كيفما تشاء وتطرد الناس من بيوتهم في القدس ثم تقصف غزة أيضاً ولا تكترث للمواثيق الدولية ولا لقرارات مجلس الأمن ولا لأية جهة؟ “.

وتابعت :” ان على الحكومة العراقية الإعلان عن إدانتها للعدوان الصهيوني الغاشم على أهلنا في فلسطين، وذلك من خلال بيان جريء يتضمن تأييد خيار المقاومة كحق طبيعي لكل شعب يقع عليه اعتداء،  ومن خلال مواقف دولية صارمة تتضمن مقاطعة الدول الذليلة التي تجامل إسرائيل وبضمنها دول عربية (معروفة) تمرغت في وحل التطبيع وحكومات عميلة بشكل علني “.

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