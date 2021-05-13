فريق التحقيق الدولي: جرائم داعش ضد الايزيديين إبادة جماعية

بغداد: مهند عبد الوهاب

عد فريق التحقيق الدولي جرائم عصابات داعش الارهابية ضد الايزيديين، غير انسانية وابادة جماعية. وقال ممثل الايزيديين النائب عن اللجنة القانونية النيابية صائب خدر لـ”الصباح”: ان “فريق التحقيق الدولي بجرائم داعش في العراق، اتخذ خطوة ايجابية واقر بأن ماحدث للايزيديين على ايدي ارهابيي داعش، جريمة ابادة جماعية”، عادا القرار “مهما جداً لقضية الايزيديين، لاسيما ان البرلمان اعترف كذلك بقانون الناجيات، ويتبقى لنا كمجتمع ايزيدي استثمار ذلك دولياً ومحليا”.

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