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محلل سياسي: الأحزاب تبث الشائعات لدفع الشعب العراقي إلى مقاطعة الانتخابات

أكد المحلل السياسي نجم القصاب،  الأربعاء، أن بعض الأحزاب والكتل السياسية الحاكمة تبث الشائعات بأن الانتخابات سوف تكون مزورة وأن المشاركة في الانتخابات لن تحقق شيئاً لدفع الشعب العراقي إلى اليأس وبالتالي مقاطعة الانتخابات لإعادة انتخابها من جديد.

وأوضح القصاب ، أن «الأنظمة الديمقراطية حول العالم تحدد فيها نسبة 40% كنسبة المشاركة بالانتخابات لكي تمضي ويصادق عليها، وإن كانت أقل من ذلك فإن الانتخابات تعاد ويتم تحديد وقت آخر لها، وهذا الشيء غير موجود بالعراق، حيث كانت نسبة المشاركة في انتخابات ٢٠١٨ نحو 18%، وقد مضت الانتخابات، والانتخابات المقبلة لو تأتي بمشاركة 8% فقط أيضاً سوف تمضي».

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نجم القصاب

مبيناً بأن «الحل الأمثل هو أن يتم بث الوعي الانتخابي لدى المواطن العراقي وأن يذهب إلى الانتخابات لكي يغير الوجوه القديمة»، مشيراً إلى أن «الاستطلاعات التي أجريت مؤخراً أظهرت بأن الأحزاب والكتل سوف تحصل على نسبة ٢٥% من مقاعدها الحالية في الانتخابات المقبلة، فمن حصل على ٤٠ مقعد سوف يحصل على ١٠ فقط لكون المناطق لا ترغب بتلك الأحزاب».

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