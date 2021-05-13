مساعد رئيس الحكومة: موازنة 2021 سترسل إلى برلمان كوردستان بعد العيد

كشف مسؤول رفيع في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، أن مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان للعام 2021 سيرسل إلى برلمان كوردستان بعد عيد الفطر.

وقال ريباز حملان، مساعد رئيس حكومة إقليم كوردستان لشؤون المجلس الأعلى للاستثمار ومجلس الخدمة العامة عبر ‹فيس بوك›: «بعد عيد الفطر، سسيتم إرسال مشروع قانون موازنة إقليم كوردستان للعام 2021، إلى برلمان كوردستان».

ريباز حملان

مضيفاً «ومع وصول الاستحقاقات المالية لإقليم كوردستان من موازنة 2021 الاتحادية، نأمل تحسن الأوضاع بشكل ملحوظ».

وأشار حملان إلى أن «ميزانية 2021 ستركز بالدرجة الأولى على بناء المزيد من الطرق وقطاع التربية والتعليم والاستثمار وتنظيم الإيرادات الضريبية والنقاط الحدودية والجمارك».

ولفت مساعد رئيس الحكومة إلى أن الموازنة ستولي أهمية كبيرة لرواتب الموظفين، وقال: «إن أفضل ما يمكن فعله لصالح متلقي الرواتب هو التخلص من الرواتب الوهمية وأولئك الذين يتلقون أكثر من راتب بشكل غير قانوني».

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