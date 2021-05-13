وفد العتبة العلوية المقدسة يزور إستئناف بغداد الكرخ

بغداد / إعلام القضاء

أستقبل السيد رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ الاتحادية القاضي خالد طه احمد المشهداني في رئاسة محكمة استئناف الكرخ وفد العتبة العلوية المقدسة برئاسة السيد مدير العلاقات العامة السيد علي العامري ومسؤولي الشعب وكوادر القسم بتوجيه من الأمين العام العتبة العلوية ضمن إطار التواصل مع السلطة القضائية.

وأعرب السيد رئيس الاستئناف عن سعادته بهذه الزيارة التي تهدف إلى دعم السلطة القضائية والوقوف على بعض الجوانب التي من شأنها ان تقدم خدمة للوطن والمواطن، مؤكدا حرص القضاء على الحفاظ على الأداء القضائي المتميز ومواصلة سير العدالة.

الزيارة شهدت زيارة الوفد للسادة نواب رئيس الإستئناف والمحاكم التابعة لرئاسة الإستئناف ومنها مكتب التحقيق القضائي في الكاظمية ودارا القضاء الاول والثاني في البياع إضافة الى دار القضاء في الدورة.

من جهته عبر رئيس قسم العلاقات العامة للعتبة العلوية السيد علي العامري عن الدور الكبير لرئاسة إستئناف الكرخ بالحفاظ على حقوق الناس ومصالحهم وإرساء سيادة القانون والنظام في المجتمع.

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