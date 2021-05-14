أسئلة حرجة في هذه الساعات المظلمة ولكن المفعمة بالأمل للتنظيم

يدرك الجميع أن الزمن يتطلب مقاومة الشر في هذا العالم وكذلك بناء مستقبل أفضل لأطفالنا. لكن معظم هؤلاء الأشخاص أنفسهم يقضون وقتًا أطول بكثير في استهلاك الأخبار ، واستهلاك الطعام ، واستهلاك المنتجات. قد يكون إعادة التغريد في Twitterوالإعجاب على Facebook مفيدًا ولكن أعتقد أن معظم الناس يفهمون أن هذا ليس هو الحل. يسأل الكثير ممن يردون على رسالتي الإخبارية الأسبوعية عما يمكنهم فعله. أشيرهم إلى هذه القائمة التي تضم 70 شيئًا يمكن القيام به http://qumsiyeh.org/whatyoucando/ الشباب ، كونهم مثاليين هم في الشوارع يحاولون بالفعل تغيير الأشياء وأعتقد أن الميدان خير مدرسة. لكن هناك القليل من الحماية لهم أو التنظيم والتخطيط طويل المدى (يبدو أن الأحزاب السياسية الفلسطينية المسنة غير قادرة أو غير راغبة في توفير ذلك). تقوم المجموعات التقدمية في الخارج بعمل رائع ولكنها بالكاد مرتبطة وكثير منها تعمل فوق طاقتها ومرهقة. فيما يلي الأسئلة التي يطرحها الكثير منا ويمكنك إما: أ) زيارتنا اليوم بعد الساعة 2:30 مساءً لنتحدث ونتصرف معًا ، أو ب) اكتب لنا أفكارك وأفعالك و أسئلة / إجابات إضافية ، أو ج) اجمع دائرة من الأصدقاء الموثوق بهم في بلدك للإجابة على هذه الأسئلة أو أسئلة مشابهة:

ما هي أفضل الطرق لمساعدة المحتاجين (على سبيل المثال ، مئات العائلات التي شُردت بسبب القصف الإسرائيلي للمباني السكنية في غزة)؟

كيف نحترم أنفسنا (التمكين)، ونحترم الآخرين (النضال المشترك) ، ونحترم الطبيعة؟

كيف نوقف الاندفاع الجنوني إلى التسلح وخاصة أسلحة الدمار الشامل (تمتلك إسرائيل المئات من تلك الأسلحة بما في ذلك الغواصات الألمانية التي تعمل بالطاقة النووية)؟

كيف نحمي الشباب من الهجوم والضغوط التي يتعرضون لها (اعتقالات ، ضرب ، إلخ؟)

كيف نضمن أقصى تأثير للموارد المستخدمة؟

كيف نتواصل مع آلاف المنظمات المحلية والعالمية العاملة من أجل حقوق الإنسان الفلسطيني واستدامتها وزيادة فعاليتها؟

كيف نقاوم الأفعال الشريرة مثل قتل الأبرياء (17 طفلاً حتى الآن في الأيام الثلاثة الماضية) مع بناء مستقبل إيجابي بديل لجميع الأطفال؟

كيف ننتج طعامنا بدلاً من استهلاك المنتجات التي تمول الحروب وتضر بصحتنا؟

ما هي أفضل الممارسات لمواجهة القوة التدميرية للمصالح الخاصة مثل اللوبي الصهيوني على حكومة الولايات المتحدة؟

كيف نتصدى للتلاعب الإعلامي الذي يشوه الواقع ويلوم الضحايا؟

كيف نتواصل مع الكنائس والمساجد عالميا وتجنيدها للمدافعة عن شعبنا؟

كيف ندعم بعضنا البعض عاطفيا؟ كيف تتحلى بالشفافية ونعبر عن المشاعر ومع ذلك تكون محصنًا من التعرض للاستغلال؟

ما هي أفضل طريقة للعمل على تغيير الاتجاه الهدام للعديد من الدول العربية (التطبيع والتواطؤ مع المستعمرين الاستعماريين)؟

كيف ننظم لجعل المقاومة مستدامة وتحقق أهدافًا منفصلة قصيرة وطويلة المدى؟

يرجى التجمع في مجموعات صغيرة والإجابة على هذه الأسئلة و / أو غيرها من الأسئلة. يجب حماية اتصالاتك العامة وأن تقتصر اتصالاتك الخاصة على الأشخاص الجديرين بالثقة. عند القيام بذلك لا يمكننا فقط المساعدة في التوصل إلى بعض الإجابات على هذه الأسئلة ولكن لطرح العديد من الأسئلة والإجابة عليها معًا. نحو مستقبل أفضل.

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أ.د. مازن قمصية