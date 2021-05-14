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إنقاذ عاملة أجنبية احتجزت داخل بناية وسط بغداد

تمكن منتسبو مديرية الدفاع المدني في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، منن إنقاذ عاملة نيبالية داخل بناية موصدة الأبواب.

وقالت المديرية في بيان ، “سارعت فرق الإنقاذ بعد تلقيها اخبار من دوريات النجدة بوجود عاملة تنظيف نيبالية محتجزة داخل بناية تجارية موصده الابواب في منطقة الكرادة وسط بغداد بالتوجه إلى مكان الحادث”.

وأضاف البيان، أن “الدفاع المدني حرّك عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ من اجل اخراج العاملة من نوافذ البناية وانزالها بسلام والاطمئنان على وضعها الصحي وتسليمها الى دوريات النجدة وفق الاجراءات القانونية المتبعة” .

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