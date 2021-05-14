الشخصية الوطنية لا تحاور سفراء أجانب  !

بقلم مهدي قاسم

مثلما نحن ضد لقاء أشخاص أو ” شخصيات عراقية مع السفير الإيراني في بغداد بدوافع ولائية أو سياسية أم ارتزاقية ، فكذلك نحن ضد أية شخصية توصف ب” الوطنية ” تلتقي سواء مع سفير بريطانيا في العراق أو مع غيره لمناقشة أوضاع العراق السياسية ذات مفاصل مرحلية ومن أهمية بالغة ، سواء آنية كانت أو بعيدة ، و تحت أية مبررات أو ذرائع كانت أسباب هذا اللقاء أو الحوار ، إذ ينبغي أن يكون واضحا لمن لا يعلم أو يدرك على هذا الصعيد ، أن كل سفير أجنبي في العراق تتجسد مهمته وواجباته الدبلوماسية ، قبل أي شيء آخر، أي بالدرجة الأولى حصاريا ، في تمثيل و تحقيق مصالح بلده ويبذل جهده ــ إذا كان سفيرا مخلصا لمهنته و السفراء الأوربيون مخلصون عادة ــ لتحقيق تلك المصالح عبر قنوات دبلوماسية أو اجتماعية متاحة ، فضلا عن تجسس مبطن لجمع معلومات في شتى المجالات والقطّاعات والنواحي وتوظيفها لصالح نشاطه الدبلوماسي ومنفعة دولته ، و بالتالي فلا يظنن أحد أويتوهم أن سفيرا أو دبلوماسيا ما من الدبلوماسيين المعتمدين في بغداد سيعمل لصالح ومصالح الشعب العراقي ، بقدر ما يحاول أن يستغل علاقاته الدبلوماسية ليمثل بلده خير تمثيل نافع ومفيد لتطور وازدهار بلده و تقدمه المتواصل ، هذا دون أن نُشير إلى أن النشاطات الدبلوماسية للسفراء المعتمدين في بلدان أخرى محصورة في الأغلب بوزارة خارجية البلد المعني ، أو على الأقل هذا ما هو السائد عموما في معظم بلدان العالم ، دون أن نسمع أو نشاهد أن رجل دين أو مرجع أو رئيس جهاز قضاء أو أمن وطني أو إن ” زعيما ” لحزب أو تنظيم و حركة قد التقى مع سفيربريطانيا أوكندا أم فرنسا أو أمريكا وغيرهم ، لا في بلدان عربية ولا أوروبية على سبيل المثال و ليس الحصر ــ ما عدا في العراق ..

إذ أن الدبلوماسيين الأجانب عادة ما يرتبطون بعلاقة مباشرة مع وزارة الخارجية في البلد المعني ــ كقنوات اتصال مباشرة و رسمية معتمدة و سائدة ، في حالة السعي لتقوية العلاقات بين البلدين وتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية و الثقافية..

وما دمنا عند سفير بريطانيا ” الناشط ” جدا اجتماعيا وسياسيا في بغداد والذي أخذ يزور بعض “العتبات المقدسة ” و أخذ يتصرف وكأنه مثل الجاسوس الراحل ” لورنس العرب ” و المهتم بطقوس و أمور دينية ومذهبية ايضا !!، فينبغي أن نذكر هنا مقولة غاندي الذي عرف مدركا حقيقة الذهنية السياسية والتأمرية والمصلحية للإنجليز أكثر من غيره ، حيث قال ما معناه:

ــ إذا تعاركت سمكتان في الماء فلابد إن الإنكليز يقفون وراء ذلك ” !

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