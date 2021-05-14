الناصرية : إنسحاب الجيش العراقي ، وقناص يسيطر على الشارع…

واستخدام الصواريخ والوضع خارج السيطرة .

كتابة : حسام جعفر الغزي

شهدت محافظة الناصرية ليلة الخميس معركة دامية بين عشيرتين بناحية حي السديناوية استمرت من الساعة الواحدة الى الساعة التاسعةصباحاً أستخدم فيها مجموعة من الاسلحة المتوسطة بما في ذلك استخدام اسلحة حرب مثل القاذفات و الهاونات .

فيما انسحب الجيش العراقي والقوات الامنية وسط ذهول المواطنين من عدم قدرتهم في اقتحام المنطقة وايقاف النزاع ، لكون المحافظة ذاتطابع عشائري تفتقد الى فرض قوة القانون عليها .

وكحصيلة اولية قال مصدر أمني ان النزاع خلّف اربعة قتلى وإصابة 8 اشخاص جراء ذلك .

وقال احد المواطنين بإتصال هاتفي ان النِزاع استخدم فيه اسلحة ( القناص ) ومحاصرة بعضهم لبعض والذي اثر سلباً على حركة المواطنينوعدم قدرتهم على الخروج تحسباً من مواجهة القناص بالخطأ .

حيث شهدت المنطقة ليلاً نزوح بعض العوائل الى مناطق اخرى خوفاً من الرصاص الطائش وسقوط صواريخ الهاون على بيوتهم لتشهدالمنطقة حالة من الرعب والفوضى .

وبذلك حاول بعض وجهاء العشائر التدخل في إيقاف النزاع بين الطرفين والتوجه الى الحلول السلمية والقانونية ولكنهم واجهوا وابل منالرصاص لمنع وصولوهم للتدخل .

من جهة أخرى تفاجئ الذيقاريون من موقف الحكومة المحلية برئاسة المحافظ احمد الخفاجي بسبب ( الصمت ) وعدم التدخل في إيقافإراقة الدماء وبإنتظار انتهاء النِزاع من قِبل الاطراف دون قدرتهم التدخل لفض ذلك .

وإنتقد مراقبون وصحفيون تصريحات المحافظ الاخيرة على قناة الشرقية والذي قال فيها ان الناصرية آمنة ولايوجد فيها سلاح منفلت اوخارج عن القانون مطالبينه بالكف عن تزييف الحقائق فيما يدور بمحافظة ذي قار بعد النِزاع الدامي الذي حدث وعدم سيطرة القوات الامنيةعليه .

وتناول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي الموقف ( بإمتعاض وبسخرية ) مطالبين الحكومة المحلية بتوفير القبة الحديدة لصد الصواريخ الذييواجهونها في النزاعات والخلافات العشائرية بالمحافظة معبرين بقولهم ( انها الناصرية ليست فلسطين ) .

ويشار أنَّ المنطقة شهدت عودة الهدوء بين الطرفين وايقاف اطلاق الرصاص مع توقعات العودة من جديد ،./إنتهى

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