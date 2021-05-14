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محذرا من تبعاتها قبل الانتخابات …. ائتلاف العمق الوطني في محافظة البصرة يدعو…

 الى انهاء العنف المتبادل والحفاظ على ارواح الشباب العراقي

 دعا “ائتلاف العمق الوطني” في محافظة البصرة الى جعل مناسبة العيد فرصة حقيقية لإنهاء الانقسامات الحاصلة في الساحة العراقية والتخلص من لغة العنف التي سادت في الآونة الاخيرة وساهمت بإزهاق ارواح العديد من المواطنين الابرياء” .

“الائتلافُ” وفي بيان له بمناسبة عيد الفطر المبارك طالب الجميع بتغليب لغة الحوار والتعاون البنّاء  للقضاء على مظاهر العنف التي تصدرت المشهد العراقي في الايام الاخيرة والتي تنذر بحالة من الانحدار نحو مستنقع العنف والفوضى في البلد” .

وحذر “الائتلاف” من وجود جهات تسعى لخط الاوراق في الفترة المقبلة خصوصا مع الاقتراب من موعد الانتخابات البرلمانية المزمع اجراؤها في العاشر من شهر تشرين الاول المقبل من خلال اثارة العنف والعنف المتبادل”,  داعيا “القوات الامنية الى اخذ دورها الحقيقي والتصدي لهذه المحاولات التي قد تربك الشارع العراقي وتنعكس سلبا على مجمل الاوضاع الامنية والسياسية والاقتصادية” .

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