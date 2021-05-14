والدة رونالدو تكشف عن ناديه الجديد

أثارت والدة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، دولوريس أفيرو، حماس جماهير سبورتينغ لشبونة، بطل الدوري البرتغالي، حيث أكدت أن نجلها سيلعب في صفوفهم الموسم المقبل، خلال احتفالها بتتويج النادي الذي تشجعه العائلة بعد غياب طال 19 عاماً.

ونقلت صحيفة “كالتشيو ميركاتو” الإيطالية، احتفالات دولوريس بلقب الدوري الإيطالي الذي توج به نادي سبورتينغ لشبونة، الذي منح الفرصة لنجلها من أجل الانتقال للعب في المستوى العالي، عبر السماح له في الرحيل نحو مانشستر يونايتد.

وقالت دولوريس وهي تصرخ فرحاً: “غداً سأذهب عند كريستيانو وأتحدث معه، سيلعب في ألفالادي (ملعب سبورتينغ لشبونة) خلال الموسم المقبل، سأقنعه ليعود إلى هنا”.

ورغم رغبة دولوريس في تحقيق حلمها وحلم جماهير النادي البرتغالي، غير أن القيمة السوقية المرتفعة لـ”الدون”، قد تحول دون أن يتحقق ذلك، وهو ما يؤجل الحديث عن هذه الصفقة، خاصة أن أندية أكبر لا تزال ترغب في ضم النجم البرتغالي.

وأضحى مستقبل رونالدو في يوفنتوس غامضاً، بعد أن تراجع مستوى النادي بشكل مخيف، وإمكانية غيابه عن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في نسخته المقبلة، أمر يجعل نجم ريـال مدريد السابق، يفكر جدياً في البحث عن تحدٍ جديد بعيداً عن خيبات “السيدة العجوز”.

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