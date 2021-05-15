الصدر يطالب بوقفة حاشدة غداً وحرق العلمين الامريكي والاسرائيلي

دعا زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، إلى تنظيم وقفة احتجاجية سلمية “غاضبة حاشدة” مساندة للشعب الفلسطيني، وحرق العلمين الأميركي والإسرائيلي خلالها.

وقال الصدر في تدوينة على “تويتر”، : “بعد رفع الحظر الصحي بسبب الجائحة في عراقنا الحبيب أجد من الضروري مساندة الشعب الفلسطيني بوقفة احتجاجية سلمية غاضبة حاشدة مع التأكيد على الالتزام بالشروط الصحية تماماً، وذلك يوم غد وكل في محافظته في نفس التوقيت، على أن تكون ساحة التحرير هي مكان التظاهر لأهالي بغداد الحبيبة ومن شاء التظاهر معهم”.

وأضاف: “على المتظاهرين رفع العلم الفلسطيني، وحرق العلمين الصهيوني والأميركي، والتنديد باحتلال الأراضي الفلسطينية، وكذا التنديد بكل من ساند الإرهاب الصهيوني المقيت. وأيضاً رفض التطبيع المزمع تنفيذه في بعض الدول ومنها عراقنا الحبيب”.

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