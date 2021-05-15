الفياض يوضح بشأن استهداف البعثات الدبلوماسية والحوار الاستراتيجي

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، الجمعة، أن الهيئة غير مسؤولة أو داعمة لاستهداف البعثات الدبلوماسية في العراق.

وقال الفياض في تصريحات إن “هيئة الحشد الشعبي هيئة رسمية تتبع سياسة الحكومة العراقية وهي غير مسؤولة أو داعمة لأي استهداف للسفارات أو الممثليات الاجنبية في العراق”، مؤكداً “التزام الهيئة بسياسة الحكومة في التعامل مع هكذا مشكلات”.

وبخصوص الحوار الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن، بين الفياض، أن “هناك لجنة خاصة شكلت من قبل القائد العام للقوات المسلحة، معنية بالحوار الاستراتيجي، وجدولة الانسحاب، وبقية مفاصل التعاون والتعامل لحل هذه الازمة المستحكمة بين البلدين”.

ولفت إلى أن “اللجنة معنية أيضاً بمواكبة وتطبيق قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات الاجنبية وفق رؤية الحكومة العراقية والقوات المسلحة لمصالح العراق”.

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