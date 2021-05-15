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المرور العامة تصدر توجيها بشأن اجازات السوق

اصدرت مديرية المرور العامة، الجمعة، توجيها بعدم محاسبة سائقي المركبات المنتهية صلاحية اجازات سوقهم.

وذكرت المديرية في بيان مقتضب ان “المدير العام اللواء طارق الربيعي وجه بعدم محاسبة سائقي المركبات المنتهية صلاحية اجازات سوقهم” في الوقت الحالي.

ودعا الربيعي بحسب البيان “المواطنين أصحاب الإجازات بالتوجه الى مواقع التسجيل لغرض إكمال معاملاتهم”، مؤكداً أن “إجازات السوق تعتبر وثيقة رسمية ومن أساسيات قيادة المركبة”.

ولفت البيان الى ان المحاسبة القانونية ستقتصر على سائقي المركبات الذين لا يملكون اجازات سوق رسمية.

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