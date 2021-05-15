اعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة، تمكن فرقها من انقاذ عاملة اجنبة محتجزة داخل مبنى وسط بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ان “فرق انقاذ الدفاع المدني تلقت اخبارا من دوريات النجدة بوجود عاملة تنظيف نيبالية محتجزة داخل بناية تجارية موصده الابواب في منطقة الكرادة وسط بغداد”.

واضافت ان “فرقها سارعت لانقاذ العاملة حيث استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة ذات الاستخدام المزدوج اطفاء وانقاذ، وتمكنت من اخراجها من نوافذ البناية وانزالها بسلام والاطمئنان على وضعها الصحي “.

واكدت المديرية “تسليمها الى دوريات النجدة وفق الاجراءات القانونية المتبعة”.

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