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رئيس حكومة إقليم كوردستان وامير قطر يبحثان تعزيز العلاقات والمستجدات الاقليمية

بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء  الجمعة 14 مايو/ايار 2021، مع امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تعزيز العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان ودولة قطر.

وتبادل رئیس الحکومە مع أمير قطر، التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك. كما أعرب رئيس الحكومة خلال الاتصال عن تقديره لإدانة دولة قطر للهجمات الأخيرة على مطار  أربيل الدولي وناقشا آخر المستجدات الاقليمية.

وأعرب الجانبان عن استعدادهما المشترك لزيادة  التبادل التجاري بين الجانبين و وتعزيز الاستثمار ، كما اتفقا على البقاء على اتصال وثيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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