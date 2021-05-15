شرطة بغداد تلقي القبض على متهمين اثنين بعد تنفيذ “دكة عشائرية”

تمكنت مفارز الشرطة في العاصمة بغداد، اليوم الجمعة، من القاء القبض على متهمين اثنين، الاول بتهمة الارهاب والآخر بالقتل.

وذكر بيان لشرطة بغداد ان “مفارز قسم شرطة الصدر الأولى القت القبض على متهمين اثنين وفق احكام المادة ٢/٤ من قانون مكافحة الارهاب ومتهم آخر بالقتل وفق احكام المادة ٤٠٦”.

واضاف البيان ان “العملية تمت بعد حصول (دكة عشائرية) اسفرت عن مقتل وإصابة مواطنين ضمن قاطع مسؤولية شرطة الصدر الأولى التابعة لقيادة شرطة بغداد، ليتم تشكيل فريق عمل ميداني والقاء القبض على المتهمين واقتيادهم الى مركز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط