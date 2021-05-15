قوى تشرين تُجهز لـ “مؤتمر المعارضة” لطرح ٣ ملفات أساسية

كشف مصدر مطلع في العاصمة بغداد ، الجمعة ، عن استعدادات تجريها القوى السياسية التشرينية المنبثقة عن الحراك الشعبي لعقد مؤتمر تحت عنوان “مؤتمر قوى المعارضة” يجمع القوى التشرينية وكذلك بعض القوى المعارضة للعملية السياسية والتي لم تشارك بها ، لافتاً الى انه سوف يطرح في هذا المؤتمر ٣ ملفات أساسية.

وأوضح المصدر ان “المؤتمر سوف يطرح ويؤسس لموقف سياسي من العملية السياسية وكذلك إعادة تقييم وتنظيم الحركة الاحتجاجية في العراق بالإضافة الى إيجاد السبل القانونية والدولية للطعن باصل العملية الانتخابية على اعتبارها عملية فاقدة للعدالة ولن تجري في ظل أوضاع مستقرة”.

وأشار المصدر ، الى ان “الدعوة لحضور المؤتمر سوف توجه الى النقابات في العراق وكذلك بعض السياسيين والعاملين في المجال السياسي وحقوق الانسان من المستقلين الغير منتمين لاي جهة سياسية” ، مردفاً ” سوف يعلن موعد عقد المؤتمر وتفاصيل أخرى بعد اكمال الاستعدادات الأولية الخاصة بالمؤتمر”.

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