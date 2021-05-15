مسؤول علاقات إقليم كوردستان الخارجية : ندين بشدة حادث الاعتداء على مواطنينا في تركيا

ادان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزةيي ، اليوم الجمعة ، بشدة ، حادث الاعتداء العنصري الذي تعرضت له اسرة كوردية من أربيل ، في مدينة ميرسين التركية ، وفيما وصف الحادث بغير الإنساني ، أشار الى ان المعلومات الواردة لهم تفيد باعتقال 3 أشخاص على خلفية الحادث.

سفين دزةيي ، أوضح في بيان انه اتصل هاتفياً بالمواطن الذي تعرض للاعتداء وان وضعهم الصحي مستقر.

مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان ، تابع بالقول ” لقد اتصلنا بالقنصل التركي في أربيل وابلغناه استيائنا، نتمنى من السلطات التركية اتخاذ القرار الصحيح”.

هذا وكانت لقطات فيديو أظهرت قيام مجموعة من الأشخاص بالإعتداء بالضرب المبرّح على أفراد أُسرة من مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، كانت قد قصدت تركيا بغرض السياحة بسيارتهم الخاصة ، حيث هاجمهم مجموعة عنصرية بين مدينتي ميرسين واضنة بشكل غير انساني وقاموا بضرب رب الاسرة وشتمه ومحاولة قتله هو وابنه البالغ 12 عاما ، لولا أن تدخل المارة الذين قاموا بإبلاغ سيارة الاسعاف والجهات الأمنية المختصة.

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