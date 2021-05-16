أزمة مياه تحاصر بعقوبة

أعلنت مديرية ماء ديالى، أمس السبت، عن توقف مشروع إسالة يغذي أكثر من 100 ألف نسمة في بعقوبة.

وقال مدير إعلام دائرة ماء ديالى سرمد عامر لفي تصريح صحفي، إن “مشروع محطة إسالة بهرز والتحرير توقفت عن العمل منذ يوم أمس والتي تغذي أكثر من 100 ألف نسمة بسبب انخفاض مفاجئ في إمدادات مياه الخام عبر نهر خريسان”.

وأضاف عامر، أن “أي انخفاض في إمدادات المياه الخام في نهر خريسان ترغمنا على إيقاف محطات الإسالة المركزية”.

فيما أشار قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي الى أن “عطل مفاجئ أصاب مشروع تعزيز نهر خريسان من جدول أسفل الخالص والذي ينقل مياه نهر دجلة الى بعقوبة، لافتاً الى أن إحدى الأنابيب حصل فيها كسر ما أدى الى توقف ضخ المياه مؤقتاً”.

وأضاف الحيالي،أن ” مشروع تعزيز نهر خريسان والذي يمثل طوق نجاة لأهالي بعقوبة وبقية المناطق القريبة منه تبنته وزارة الموارد المائية إلا أنه يعاني من تحديات كبيرة في ملف الطاقة وبعض الأمور الأخرى لافتاً الى أن جهود تبذل حالياً من أجلإ العطل وإعادة ضخ المياه لنهر خريسان”.

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